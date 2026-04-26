Gäste in Panik unter den Tischen – doch dieser Mann isst seelenruhig weiter (VIDEO)

Schüsse nahe dem Washington Hilton, Evakuierung, Chaos – und mittendrin ein Mann, der einfach weiterisst.

Schüsse beim White House Correspondents‘ Dinner sorgten am Samstag für Panik und eine überstürzte Evakuierung von Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump und Vizepräsident JD Vance. Die Veranstaltung in Washington D.C., zu der neben hochrangigen Politikern auch Journalisten und Prominente geladen waren, wurde durch die Meldung mehrerer Schüsse in der Nähe des Washington Hilton abrupt unterbrochen.

Während Gäste unter Tischen Deckung suchten und Sicherheitskräfte mit gezogenen Waffen das Podium sicherten, kursierte wenig später ein Video in den sozialen Medien, das für Aufsehen sorgte. Ein Mann ist darin zu sehen, der ungerührt an seinem Platz sitzen bleibt und seelenruhig weiterisst – scheinbar unbeeindruckt vom Chaos um ihn herum.

Viraler Gleichmut

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Viele Nutzerinnen und Nutzer zeigten sich amüsiert über die stoische Gelassenheit des Mannes, der offenbar weder Panik noch Eile kannte. „Der Mann hat schon alles gesehen – er tauscht sein Essen nicht gegen seinen letzten Tag ein. Wenn Gleichgültigkeit eine Person wäre, dann wäre er es“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: „Vertrauen ins System und in die amerikanische Sicherheit – seine Aufgabe ist es, den Magen zu füllen.“

Abseits des viralen Moments tauchten jedoch auch weniger schmeichelhafte Aufnahmen aus dem Abend auf. Ein weiteres Video zeigte Personen, die nach dem Vorfall offenbar Weinflaschen mitnahmen, während andere Gäste lachten und Selfies machten – mitten im noch nicht abgeklungenen Tumult. Zusätzlich behauptete ein viral gegangener Beitrag, dass der Zugang zum Ballsaal des Washington Hilton lediglich eine Einladungskarte erfordert habe und Kontrollen in der Lobby weitgehend ausgeblieben seien.

Tatverdächtiger identifiziert

Als Tatverdächtiger wurde inzwischen Cole Tomas Allen, 31, aus Torrance im kalifornischen Los Angeles County identifiziert. Trump teilte Bild und Video des Mannes auf seinem Account auf Truth Social.

Bei einer anschließenden Pressekonferenz bezeichnete er den Vorfall als „schockierend“ und schilderte seine unmittelbare Reaktion: „Ich hörte ein Geräusch – ich dachte, es sei ein Tablett, das heruntergefallen ist. Das habe ich schon oft gehört, und es war ein ziemlich lautes Geräusch. Es kam von ziemlich weit weg. Er ist überhaupt nicht in den Bereich eingedrungen.“ Gleichzeitig lobte Trump die Strafverfolgungsbehörden für ihr rasches Eingreifen und betonte, die Lage sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.