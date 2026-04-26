Mitten im Luxushotel: 3,60-Meter-Krokodil klettert auf Küchentheke

Ein ungebetener Gast sorgte in einem Luxushotel in Simbabwe für Chaos – und das lange vor dem Frühstück.

Szenen, die man eher aus einem Gruselfilm kennt, spielten sich kürzlich in der A’Zambezi River Lodge in Simbabwe ab: Kurz vor fünf Uhr morgens schlenderte ein riesiges Nilkrokodil völlig unbeeindruckt durch die Lobby des Hotels.

Das Haus liegt nur wenige Meter vom Sambesi-Fluss entfernt – einem Gewässer, in dem Krokodile zum vertrauten Bild gehören. Das Reptil maß mehr als 3,60 Meter und bewegte sich zunächst gemächlich durch das Gelände.

Ungebetener Frühgast

Schließlich erklomm das Tier die Küchentheke des hoteleigenen Amulonga-Restaurants – allem Anschein nach auf der Suche nach einer frühen Mahlzeit. Der nächtliche Auftritt versetzte Gäste und Personal gleichermaßen in Schrecken. Wie bild.de berichtet, sorgte der Vorfall für erhebliche Aufregung unter den Anwesenden.

Die Betreiber der A’Zambezi River Lodge reagierten auf das Ereignis mit einem Schmunzeln: „Er wollte offenbar überprüfen, warum der Zimmerservice sich verspätet hatte“, hieß es augenzwinkernd.

Ranger greifen ein

Zu Verletzungen kam es nicht. Ranger und Wildtierexperten rückten an, fingen das Krokodil ein und brachten es sicher weg.

Mit einer klaren Ansage verabschiedete sich das Hotel von dem Vorfall – und richtete sie zugleich an künftige Gäste: „Das ist der Sambesi – hier bedeutet wild wirklich wild.“