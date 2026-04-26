Schwer bewaffnet: Trump-Angreifer rannte einfach an allen vorbei (VIDEO)

Schüsse, Panik, Schutzwesten – der Abend des Korrespondentendinners endete anders als geplant.

Beim Korrespondentendinner im Washington Hilton kam es am Samstagabend zu einem gefährlichen Zwischenfall: Ein bewaffneter Mann durchbrach gegen 20:36 Uhr Ortszeit die Sicherheitskontrolle des Veranstaltungsgebäudes. US-Präsident Donald Trump veröffentlichte im Anschluss ein Video, das zeigt, wie Sicherheitskräfte das Feuer eröffnen, als der Mann mit einem länglichen Gegenstand in der Hand auf die Kontrolle zustürmt. Trump selbst nahm zu diesem Zeitpunkt am Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses teil.

Beim Verdächtigen handelt es sich um Cole Tomas Allen aus Kalifornien, der mit einer Schrotflinte, einer Handfeuerwaffe sowie mehreren Messern ausgerüstet war.

Panik im Saal

Ein Beamter des Secret Service wurde dabei von einer Kugel getroffen, blieb jedoch dank seiner Schutzweste unverletzt. Trump bestätigte dies noch am selben Abend bei einer Pressekonferenz: „Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen, und es geht ihm gut.“ Den Angreifer bezeichnete er als „kranken Menschen“ und „einsamen Wolf“.

Im Saal selbst brach Panik aus, Trump, First Lady Melania Trump sowie weitere Regierungsmitglieder wurden unverzüglich in Sicherheit gebracht. Dinner-Gäste suchten Schutz unter den Tischen. Trump gab an, das Geräusch zunächst für ein herunterfallendes Tablett gehalten zu haben, während Melania Trump offenbar schneller realisierte, dass die Situation ernst war.

Einzeltäter, ungeklärtes Motiv

Der Verdächtige wurde festgenommen, ohne selbst Schussverletzungen erlitten zu haben. Sowohl Trump als auch die zuständigen Sicherheitsbehörden gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Einzeltäter aus. Das Motiv blieb zunächst ungeklärt.

Einen möglichen Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt schloss Trump vorsichtig aus, ließ aber Unsicherheit erkennen: „Ich glaube es nicht. Aber man kann es nie wissen.“ Nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und anschließend verhört. Für Montag ist seine Vorführung vor einen Richter geplant.