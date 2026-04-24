„Warum Atombombe?“ – Trump erklärt Haltung im Iran-Konflikt

Atomwaffen, Drohungen, Waffenruhe – der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hält die Welt in Atem. Nun bezieht Trump klar Stellung.

US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz von Atomwaffen gegen den Iran kategorisch ausgeschlossen. „Nein, ich würde sie nicht einsetzen“, erklärte Trump am Donnerstag gegenüber Journalisten im Weißen Haus in Washington. „Warum sollte ich eine Atomwaffe einsetzen, wenn wir sie auf ganz konventionelle Weise auch ohne dezimiert haben?“, fügte Trump hinzu.

„Eine Atombombe sollte niemals von irgendjemandem eingesetzt werden dürfen“, stellte der US-Präsident klar. Gleichzeitig bekräftigte Trump sein Ziel, einen Iran „ohne eine Atomwaffe“ zu erreichen, mit der Teheran versuchen könne, „eine unserer Städte oder den gesamten Nahen Osten in die Luft zu sprengen“.

Irans Atomprogramm

Irans Atomprogramm gilt als zentraler Streitpunkt in den laufenden Verhandlungen über eine mögliche Beilegung des Konflikts. Westliche Staaten erheben seit Jahren den Vorwurf, Teheran strebe nach Atomwaffen – was der Iran bestreitet. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert.

Zuvor hatte Trump mit einer drastischen Formulierung für erhebliche Empörung gesorgt: Am 7. April warnte er, „eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und niemals wieder zum Leben erweckt werden“. Vizepräsident JD Vance ergänzte, die USA hätten im Konflikt mit dem Iran „Werkzeuge im Kasten, deren Einsatz wir bisher noch nicht beschlossen haben.“ Das Weiße Haus wies in der Folge zurück, dass Vance damit den Einsatz von Atomwaffen angedroht habe.

Waffenruhe vereinbart

Kurz darauf verständigten sich Washington und Teheran auf eine zweiwöchige Waffenruhe, die Trump am Dienstag auf unbestimmte Zeit verlängerte.

Zuletzt hatten die USA Atomwaffen im Zweiten Weltkrieg eingesetzt: Im August 1945 warfen sie Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki ab, wobei rund 214.000 Menschen ums Leben kamen.