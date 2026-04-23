Trump droht Iran: „Schiffe versenken bei Minen-Verlegung“

Trump lässt keine Zweideutigkeit zu: Wer Minen legt, riskiert den Untergang – die Straße von Hormus wird zum neuen Brennpunkt.

Auf der Plattform Truth Social kündigte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag an, die Marine angewiesen zu haben, jedes Schiff, das Minen in der Straße von Hormus verlegt, zu beschießen und zu versenken. „Es darf kein Zögern geben“, schrieb Trump in seinem Beitrag. Gleichzeitig gab er bekannt, Minenräumboote beauftragt zu haben, die Meerenge auf „dreifachem Niveau“ weiter zu sichern.

Der Vorstoß verdeutlicht, wie stark die Spannungen zwischen Washington und Teheran rund um diese für den globalen Öltransport zentrale Wasserstraße zugenommen haben. Seit Kriegsbeginn Ende Februar ist die Route weitgehend blockiert. Der Krieg zwischen USA, Israel und Iran begann am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels. Trump hat den Iran seither massiv unter Druck gesetzt, die Meerenge im Rahmen eines fragilen Waffenstillstands vollständig wieder zu öffnen – jener Waffenstillstand wäre diese Woche ausgelaufen, wurde vom Präsidenten jedoch einseitig verlängert.

Seeblockade verhängt

Als Druckmittel haben die USA eine Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt, um Teheran zur Freigabe der Wasserstraße zu zwingen. Das US-Zentralkommando teilte in der Nacht mit, im Rahmen dieser Blockade bislang 31 Schiffe zur Umkehr oder Rückkehr in den Hafen aufgefordert zu haben.

Trumps Kontrollanspruch

Trump, der während des gesamten Konflikts wiederholt den Sieg der USA für sich reklamiert hat, besteht darauf, dass Amerika die Kontrolle über die Meerenge innehabe. „Wir kontrollieren die Straße vollständig – nur damit das klar ist, für all die Fake News da draußen“, sagte er am Dienstag im CNBC-Programm „Squawk Box“.

Der Tankerverkehr in der Straße von Hormus liegt dennoch weiterhin deutlich unter dem Vorkriegsniveau.

Unter normalen Umständen wird über diese Route rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls transportiert.