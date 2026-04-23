Süßwaren-Riese Manner kämpft: Haselnuss-Farm wird zum Millionen-Grab

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr 2025 zurück. Aus dem aktuellen Jahresfinanzbericht geht hervor, dass der Umsatz um 5,5 Prozent auf rund 304 Millionen Euro zulegte – doch das Ergebnis vor Steuern brach deutlich ein: Der Vorsteuergewinn fiel von knapp 19 Millionen Euro im Jahr 2024 auf rund 9 Millionen Euro, was einem Rückgang von mehr als der Hälfte entspricht.

Gestiegene Kosten

Verantwortlich dafür sind nach Unternehmensangaben in erster Linie erheblich gestiegene Kosten. Besonders die Rohstoffpreise schlugen zu Buche – sie lagen um ein Viertel über dem Vorjahresniveau. Hinzu kam eine außerplanmäßige Abschreibung auf eine Haselnussfarm in Aserbaidschan, die das Ergebnis mit 4,8 Millionen Euro zusätzlich belastete.

Auf der positiven Seite steht, dass die Eigenkapitalquote stabil gehalten werden konnte und der Nettoverschuldungsgrad weiter zurückging. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich das Unternehmen jedoch wenig optimistisch: Angesichts der angespannten geopolitischen Lage erwartet Manner weiteren Druck auf Margen und Gewinne.