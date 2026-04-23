Iranischer Angriff: Kroatische Seeleute auf gekaperten Schiffen (VIDEO)

In einem der meistbefahrenen Meereskorridore der Welt geraten zwei kroatische Seeleute ins Zentrum eines geopolitischen Zwischenfalls.

Nach iranischen Angaben waren insgesamt drei Frachtschiffe von dem Zwischenfall betroffen. Neben der MSC Francesca und der Epaminondas, die laut Teheran beschlagnahmt und an die iranische Küste gelotst wurden, sei auch ein Containerschiff namens Euphoria attackiert worden. Die iranische Nachrichtenagentur Fars veröffentlichte die Namen der Schiffe, während der Trackingdienst Vesselfinder weitere Details zu ihren Routen und Flaggen lieferte.

Demnach fährt die Epaminondas unter der Flagge Liberias und war von den Vereinigten Arabischen Emiraten in Richtung Indien unterwegs. Die MSC Francesca fuhr zuletzt vor der Küste Saudi-Arabiens unter panamaischer Flagge; iranische Stellen ordneten das Schiff Israel zu. Die Euphoria soll sich laut iranischen Angaben in griechischem Besitz befinden. In allen drei Fällen sollen sich die Besatzungsmitglieder in Sicherheit befinden.

Kontakt mit Angehörigen

Zwei kroatische Seeleute befinden sich unter den Besatzungsmitgliedern eines Schiffes, das iranische Streitkräfte in der Straße von Hormus festgesetzt haben. Das kroatische Außen- und Europaministerium bestätigte den Vorfall gegenüber dem Staatssender HRT. Demnach wurde das Frachtschiff MSC Francesca im Zuge einer Operation des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) abgefangen.

Die zuständigen Behörden in Zagreb reagierten umgehend. Wie das Ministerium mitteilte, wurden die diplomatischen und konsularischen Dienste sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls aktiv, um die genauen Umstände zu klären. Man stehe in engem Kontakt mit den Angehörigen der betroffenen Seeleute sowie mit den zuständigen kroatischen und internationalen Stellen.

Kroatiens Priorität



Mehr zum Thema Iranische Garde feuert auf Frachtschiffe – „Rote Linie überschritten“

⇢

„Die Priorität liegt auf dem Schutz der Interessen, Rechte und der Sicherheit kroatischer Staatsbürger“, erklärte das Ministerium und kündigte an, die weitere Entwicklung der Lage genau zu verfolgen und alle erforderlichen Schritte einzuleiten. Aus Rücksicht auf die Sensibilität des Falls wurden vorerst keine weiteren Details bekanntgegeben.

Von iranischer Seite veröffentlichtes Bildmaterial dokumentiert die Festsetzung des Frachtschiffs MSC Epaminondas. Darüber hinaus wurden zwei weitere Schiffe – darunter die MSC Francesca sowie die Euphoria – festgehalten und umgeleitet. Iranische Vertreter erklärten, die maritime Aktivität in der Straße von Hormus werde engmaschig überwacht; Verstöße würden entschieden geahndet.



Mehr zum Thema Plötzliche Kehrtwende: Trump verlängert Iran-Waffenruhe

⇢

Nach Angaben der Revolutionsgarde wurden die Schiffe MSC Francesca und Epaminondas beschlagnahmt, da sie eine regelwidrige Durchfahrt durch die Straße von Hormus durchgeführt hätten. Welche konkreten Vorschriften verletzt worden sein sollen, wurde zunächst nicht präzisiert.

Strategische Meerenge

Die Straße von Hormus, gelegen zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman, zählt zu den bedeutendsten Schifffahrtsrouten der Welt. Ein erheblicher Teil der globalen Energieversorgung wird durch diesen Meeresengpass transportiert, weshalb Zwischenfälle in dieser Region regelmäßig internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen.