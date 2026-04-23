Jesus-Statue zerstört: Italienische UN-Truppen liefern Ersatz (VIDEO)

Eine zerstörte Jesusstatue im Libanon, zwei Ersatzversuche – und ein deutlich sichtbarer Unterschied zwischen beiden Gesten.

Die Jesusstatue, die ein israelischer Soldat im südlibanesischen Dorf Debel zerstört hatte, ist inzwischen ersetzt worden – durch eine Statue, die Soldaten des italienischen UNIFIL-Kontingents (UN-Friedenstruppe) der Gemeinde gespendet haben. Libanesische Medien veröffentlichten Fotos, die belegen, dass die von den UN-Friedenstruppen gestiftete Statue dem Original deutlich näherkommt als jene, die zuvor von der israelischen Armee geliefert worden war.

Das Foto der Zerstörung der Jesus-Statue durch einen israelischen Soldaten wurde am 19. April 2026 veröffentlicht. Die israelische Armee bestätigte am selben Tag, dass das Foto einen IDF-Soldaten im Südlibanon zeigt, der ein christliches Symbol beschädigt hat.

Israelische Ersatzstatue

Denn auch die IDF hatte nach dem Vorfall eine Ersatzstatue bereitgestellt – diese fiel jedoch kleiner aus und unterschied sich stilistisch merklich vom zerstörten Original. Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie Mitglieder der Gemeinde diese Statue tragen, offenbar um sie an einen anderen Ort zu verbringen.