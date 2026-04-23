Rewe investiert 1,5 Milliarden in Österreich – Das ändert sich jetzt bei Billa und Co

Milliarden für den Standort Österreich: Rewe setzt auf Expansion – und schreibt dabei gleich mehrere Rekorde.

Die Rewe Group Österreich hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 11,36 Milliarden Euro erzielt – ein Anstieg von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Parallel dazu hat das Unternehmen eine umfangreiche Investitionsoffensive angekündigt: Bis Ende 2027 sollen insgesamt 1,5 Milliarden Euro in den österreichischen Standort fließen – die größte derartige Initiative in der Geschichte des Konzerns. Im vergangenen Jahr wurden bereits 300 Millionen Euro investiert, für das laufende Jahr sind 350 Millionen Euro vorgesehen.

Als zentrales Vorhaben gilt das neue automatisierte Logistikzentrum ALPHA in Wiener Neudorf, das mit einem Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro die bislang größte Einzelinvestition des Unternehmens darstellt und einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten soll. Darüber hinaus übernimmt die Rewe Group 21 Standorte der Unimarkt-Gruppe, die künftig unter den Marken Adeg, Billa oder Penny betrieben werden – mit dem Ziel, die Nahversorgung im ländlichen Raum zu stärken.

Billa & Penny

Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe Group, zieht Bilanz: „2025 war ein Jahr der Erneuerung.“ Trotz anhaltend hoher Inflation habe man die Position festigen und wichtige Zukunftsprojekte realisieren können. Die Supermarktkette Billa, das wichtigste Tochterunternehmen der Gruppe, verzeichnete 2025 täglich rund 1,9 Millionen Kundinnen und Kunden und steigerte den Umsatz um 1,9 Prozent. Im Rahmen der Konzernstrategie sollen bis 2030 insgesamt 200 Filialen an selbständige Kaufleute übergeben werden.

Beim Sortiment setzt Billa auf österreichische Herkunft: Sämtliches Frischfleisch stammt zu 100 Prozent aus Österreich, und mehr als die Hälfte des Frischfleischangebots erfüllt bereits Tierwohl-Kriterien. Auch der Bio-Anteil entwickelt sich positiv – im Segment Brot und Gebäck wurde die 50-Prozent-Marke inzwischen überschritten, und in weiteren Warengruppen zeigt der Trend weiter nach oben.

Für die Diskontkette Penny kündigt Rewe die bislang „größte Filialmodernisierung“ an: In den kommenden drei Jahren sollen 90 Millionen Euro in die Erneuerung der Standorte investiert werden, mit besonderem Augenmerk auf das Frischesortiment, insbesondere Fleisch. Im Vorjahr gelang es Penny, die Umsätze in Österreich stabil zu halten – nach zwei außergewöhnlich starken Jahren, in denen ein kumuliertes Wachstum von 14,5 Prozent erzielt worden war.

Bipa & Dertour

Auch die Drogeriekette Bipa verfolgt neue Wege: Während das Kerngeschäft in Österreich stabil bleibt, wagt das Unternehmen den Schritt ins Ausland und eröffnet die erste Filiale in Bukarest. Bis 2026 ist geplant, jährlich 20 bis 25 weitere Standorte in Rumänien hinzuzufügen. Parallel dazu wird die Weiterentwicklung der Eigenmarken bi good und Babywell vorangetrieben.

Der zum Rewe-Konzern gehörende Reiseveranstalter Dertour Austria verzeichnete 2025 ein Umsatzwachstum von 11,6 Prozent und erzielte damit einen Gesamtumsatz von 326 Millionen Euro. Gefragt waren vor allem klassische Mittelmeerdestinationen sowie Fernreiseziele wie die Malediven und Thailand.

Auf Konzernebene erwirtschaftete die Rewe Group – einschließlich des internationalen Geschäfts – im vergangenen Jahr mit rund 97.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 24,9 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 4,7 Prozent entspricht.

Damit behauptet Rewe seine Position als größter Händler mit Sitz in Österreich.