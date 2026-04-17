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Kontrolle

Iran öffnet Meerenge – Unter Auflagen

Iran öffnet Meerenge – Unter Auflagen
Foto: epa/FAZRY ISMAIL
1 Min. Lesezeit |

Die Straße von Hormus bleibt offen – doch Iran setzt die Bedingungen. Was das für den globalen Schiffsverkehr bedeutet, ist alles andere als trivial.

Die Straße von Hormus bleibt vorerst für den Schiffsverkehr offen – allerdings zu Bedingungen, die Teheran diktiert. Irans Außenminister Abbas Araghchi machte deutlich, dass die Durchfahrt durch die strategisch bedeutsame Meerenge keineswegs uneingeschränkt möglich ist, sondern einem klar definierten Regelwerk unterliegt. Schiffe dürfen die Route demnach nur auf festgelegten, abgestimmten Korridoren befahren.

Iranische Kontrolle

Eine Passage setzt voraus, dass sie im Vorfeld mit den iranischen Behörden koordiniert wurde und den geltenden Vorschriften entspricht. Araghchi verwies in diesem Zusammenhang auf die laufende Waffenruhe im Libanon: Für die Dauer dieser Feuerpause bleibe die wichtige Handelsroute für zivile Schiffe vollständig zugänglich. Die Nutzung sei damit zwar vorübergehend gesichert, erfolge jedoch weiterhin unter iranischer Kontrolle und in geregelten Bahnen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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