Djokovic lässt Fans zappeln – nächste Turnier-Absage

Trainingsbilder nährten die Hoffnung, doch nun ist es offiziell: Djokovic fehlt auch in Madrid – sein Comeback lässt weiter auf sich warten.

Novak Djokovic hat seinen Verzicht auf das Masters in Madrid offiziell bestätigt. Via Instagram-Story wandte er sich direkt an seine Fans: „Madrid, leider kann ich dieses Jahr nicht antreten. Ich arbeite an meiner Genesung, um so bald wie möglich zurückzukehren. Wir sehen uns bald.“

Spekulationen über eine mögliche Teilnahme des Serben beim zweiten Sandplatz-Masters der Saison hatten zuletzt Fahrt aufgenommen – befeuert durch Sichtungen beim Training in Marbella sowie beim Champions-League-Duell zwischen Real Madrid und Roter Stern. Doch alle Hoffnungen auf ein Comeback in der spanischen Hauptstadt haben sich zerschlagen.

Djokovics Madrid-Bilanz

Dabei verbindet Djokovic mit Madrid durchaus eine erfolgreiche Geschichte: Dreimal konnte er dort den Titel holen – 2011, 2016 und 2019. Im Vorjahr war für ihn bereits in der zweiten Runde Schluss, die beiden Auflagen davor hatte er ausgelassen.

Auch die laufende Saison verlief bislang alles andere als reibungslos: Bei den Australian Open in Melbourne kämpfte er sich bis ins Finale vor, unterlag dort jedoch Carlos Alcaraz. Beim Masters in Indian Wells war sein zweiter und bislang letzter Auftritt. Die Turniere in Miami und Monte Carlo sagte er ebenso ab wie nun Madrid. Grund für die Absagen ist eine Schulterverletzung, die den 37-Jährigen seit mehreren Wochen außer Gefecht setzt.