Torwahnsinn in München: 4:3-Drama katapultiert Bayern ins Halbfinale

Torspektakel, Nervenkrimi, Last-Minute-Drama: Bayern München liefert gegen Real Madrid eine Nacht ab, die so kaum jemand erwartet hatte.

In der ersten Minute war es passiert – und es hätte kaum unglücklicher beginnen können für Manuel Neuer. Der Bayern-Keeper patzte in haarsträubender Manier, Arda Güler ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete eiskalt zum frühen Führungstreffer für Real Madrid. Doch die Münchner steckten nicht zurück: Aleksandar Pavlovic antwortete bereits in der sechsten Minute mit dem Ausgleich und stellte die Partie wieder auf null.

Das Duell blieb gnadenlos intensiv. In der 29. Minute zog Güler einen Freistoß von solcher Präzision und Eleganz ab, dass Neuer erneut das Nachsehen hatte – 2:1 für die Königlichen. Bayern ließ sich auch davon nicht erschüttern. Harry Kane traf in der 38. Minute zum erneuten Ausgleich und hielt die Hoffnungen der 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena am Leben. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Real ein weiteres Mal zu: Kylian Mbappé verwertete einen Konter in der 42. Minute zum 3:2 und brachte die Spanier wieder in Front.

Bayerns Schlussphase

Zur Halbzeit schien Real Madrid auf Kurs Richtung Verlängerung – zumal die Madrilenen das Hinspiel im Estadio Santiago Bernabéu eine Woche zuvor mit 2:1 für sich entschieden hatten. Doch Bayern München schrieb in der Schlussphase eine eigene Geschichte. Luis Díaz traf in der 89. Minute zum Ausgleich, ehe Michael Olise in der Nachspielzeit der 94. Minute den Deckel draufmachte. Der Doppelpack in den letzten Minuten katapultierte den deutschen Rekordmeister mit einem Gesamtscore von 6:4 ins Halbfinale der Champions League.

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Halbfinale gesetzt

Dort wartet nun Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf die Münchner. Ebenfalls für die Runde der letzten Vier qualifiziert hat sich Arsenal: Den Londonern genügte ein torloses Remis im Rückspiel gegen Sporting Lissabon, nachdem sie das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatten.