Schüsse aus fahrendem Auto – 18-Jähriger gesteht: „War nur Spaß“

**Schüsse aus einem fahrenden Auto, Panik am Hauptplatz – jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen. Sein Motiv lässt sprachlos zurück.**

Einen Tag nach dem Schusswaffenvorfall am Hauptplatz von Leibnitz in der Steiermark hat die Polizei am Freitag einen 18-Jährigen festgenommen. Der junge Mann gilt als dringend tatverdächtig und hat die Tat bereits gestanden.

Panik am Hauptplatz

Am Donnerstagabend brach am Hauptplatz in Leibnitz plötzlich Panik aus: Passanten flüchteten, nachdem aus einem fahrenden Fahrzeug heraus Schüsse abgefeuert worden waren. Mehrere Zeugen schilderten den Beamten übereinstimmend, dass eine Person aus dem Fenster eines vorbeifahrenden Autos mit einer Pistole geschossen habe. Die Polizei veröffentlichte daraufhin Überwachungskameraaufnahmen, die das betreffende Fahrzeug zeigten.

Auf Basis zahlreicher Zeugenhinweise gelang es den Ermittlern, einen 18-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Leibnitz als Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Bei einer Hausdurchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt, bei der es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um die Tatwaffe handeln dürfte.

Geständnis & Motiv

Bei seiner ersten Einvernahme legte der 18-Jährige, der den Wagen selbst gelenkt haben soll, ein vollumfängliches Geständnis ab. Als Motiv nannte er schlicht „Spaß“.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich zum Tatzeitpunkt noch eine weitere Person im Fahrzeug, die nun als Zeuge befragt wird.