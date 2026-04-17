Todesliste: Russland veröffentlicht Ziele in ganz Europa

Russland veröffentlicht Namen und Adressen europäischer Firmen – und ein Kreml-Mann macht unmissverständlich klar, was das bedeuten soll.

Moskau hat am 15. April Listen europäischer Unternehmen veröffentlicht, die angeblich Drohnen für die Ukraine produzieren. Das russische Verteidigungsministerium stellte die Namen und Adressen der betreffenden Betriebe öffentlich zur Verfügung – und ein hochrangiger Kreml-Vertreter ließ umgehend keinen Zweifel daran, wie diese Veröffentlichung zu verstehen sei.

Dmitrij Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, kommentierte die Listen auf der Plattform X und bezeichnete sie als „Liste potenzieller Ziele für die russischen Streitkräfte“. Ob es tatsächlich zu Angriffen komme, hänge davon ab, was als Nächstes geschehe. „Schlaft ruhig, europäische Partner!“, schrieb er abschließend.

Fehlerhafte Adressen

Wie das Portal Meduza berichtet, umfassen die veröffentlichten Listen zwei Kategorien. Die erste, betitelt mit „Niederlassungen ukrainischer Unternehmen in Europa“, führt elf Betriebe in Städten wie London, München, Riga, Vilnius und Prag an. Die zweite Liste unter dem Titel „Ausländische Unternehmen, die Komponenten herstellen“ nennt zehn Firmen, darunter solche mit Sitz in Madrid, Venedig und Haifa.

Einem Leser des Portals fiel dabei auf, dass eine der angeführten Adressen in München – Lerchenauer Straße 28 – kein Unternehmensstandort, sondern ein gewöhnliches Wohngebäude ist. Das Verteidigungsministerium begründete die Veröffentlichung damit, dass europäische Bürgerinnen und Bürger „die wahren Ursachen der Bedrohungen für ihre Sicherheit verstehen“ sollten.

Berliner Verteidigungspaket

Der Schritt erfolgte einen Tag nach dem Treffen von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin. Laut Selenskyjs Büro wurden den beiden Staatschefs im Vorfeld des Gesprächs sieben Drohnenmodelle präsentiert, die in gemeinsamen ukrainisch-deutschen Unternehmen produziert werden.

Noch am selben Tag einigten sich Berlin und Kiew auf ein Verteidigungspaket im Wert von vier Milliarden Euro. Deutschland wird demnach einen Vertrag zur Beschaffung mehrerer hundert Raketen für das Patriot-Luftabwehrsystem finanzieren.