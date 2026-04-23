KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Arbeitswelt

Autismus als Wettbewerbsvorteil – Firmen jagen neurodivergente Talente

Autismus als Wettbewerbsvorteil – Firmen jagen neurodivergente Talente
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Was früher als Makel galt, wird heute zum Wettbewerbsvorteil: Neurodivergenz verändert die Spielregeln am Arbeitsmarkt.

Was lange als Einschränkung galt, rückt zunehmend in den Fokus von Personalverantwortlichen: Neurodivergenz – darunter etwa Autismus oder AD(H)S – wird in bestimmten Branchen nicht mehr als Hindernis, sondern als besonderes Potenzial betrachtet.

Gefragte Fähigkeiten

Vor allem in der Technologiebranche werden Menschen, deren Gehirn anders funktioniert als das der Mehrheit, gezielt angeworben. Zugeschrieben werden ihnen Stärken wie eine ausgeprägte Fähigkeit zur Mustererkennung, hohe Präzision im Umgang mit Details, überdurchschnittliche Konzentrationsfähigkeit sowie analytisches und logisches Denkvermögen.

Gezielte Programme führender Konzerne

SAP betreibt das Autism@Work-Programm zur Integration autistischer Menschen in datenintensive Aufgaben. Auch Microsoft hat ein Programm für neurodivergente Mitarbeiter initiiert, bei dem autistische Mitarbeitende in Softwaretest-Teams eingesetzt werden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| WM-Streit
WM-Zoff wegen Trump-Sonderbeauftragten: Doch Italien statt Iran bei WM 2026?
| Produktrückruf
Mikroben-Alarm bei S-Budget – Supermarkt ruft jetzt dieses Produkt zurück
| Wetterprognose
Mai-Schock: Erste Hitzewelle kommt früher als je zuvor
| Terrorprozess
„Wollte Freunde“ – Vom einsamen Schüler zum Terror-Komplizen
| Arbeitswelt
Autismus als Wettbewerbsvorteil – Firmen jagen neurodivergente Talente
MEHR AKTUELLE NEWS