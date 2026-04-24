Messer-Attacke in Graz – Täter spurlos verschwunden

Messerangriff am Grazer Marburger Kai: Ein junger Mann wird verletzt – der Täter flüchtet, die Fahndung läuft ins Leere.

In einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend im Bereich des Marburger Kais in Graz erlitt ein 21-jähriger Syrer mindestens zwei Stich- und Schnittverletzungen an Ober- und Unterarm der linken Seite. Der Angreifer ist bislang unbekannt.

Fahndung erfolglos

Zwei Ersthelferinnen kümmerten sich unmittelbar nach dem Vorfall um den Verletzten, bevor das Rote Kreuz ihn zur weiteren Behandlung ins LKH Graz brachte. Noch am selben Abend konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Polizeistreifen blieb die eingeleitete Fahndung ohne Ergebnis – eine ausreichende Beschreibung des Täters lag nicht vor. Ob zwischen dem Angreifer und dem Opfer eine Vorbeziehung bestand, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalreferat Graz übernommen hat.