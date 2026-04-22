Jugendlicher Einbrecher sticht auf Ehepaar ein – Senior (84) stirbt

Mitten in der Nacht bricht ein 17-Jähriger in ein Haus ein – was folgt, endet für ein Ehepaar in der Steiermark tödlich.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs kam es in einem Wohnhaus in St. Peter am Ottersbach in der Südoststeiermark zu einem brutalen Gewaltverbrechen: Ein 84-jähriger Mann wurde dabei getötet, seine 80-jährige Ehefrau schwer verletzt.

Der Frau gelang es trotz ihrer Verletzungen noch, den Notruf zu wählen und damit die Rettungskette auszulösen. Für ihren Mann kam jede Hilfe jedoch zu spät – er erlag seinen schweren Verletzungen. Die 80-Jährige wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.

Verdächtiger gefasst

Als tatverdächtig gilt ein 17-Jähriger, der in das Einfamilienhaus des Ehepaares eingebrochen war. Laut Polizei dürfte der Jugendliche gegen 2.45 Uhr in das Haus eingedrungen sein und beide Bewohner mit einem Messer attackiert haben.

Im Zuge einer kurzen Fahndung konnten Polizisten den 17-Jährigen festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe – ein Messer – wurde von den Beamten sichergestellt.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv hat das Landeskriminalamt Steiermark übernommen.

Eine Einvernahme des Jugendlichen steht noch aus.