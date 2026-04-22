Tabak-Revolution: Briten verbieten ganzer Generation das Rauchen

Großbritannien macht Ernst: Ein neues Gesetz verbietet einer ganzen Generation dauerhaft den Kauf von Tabak – mit überwältigender Mehrheit beschlossen.

Das britische Unterhaus hat ein wegweisendes Gesetz beschlossen, das den Tabakkauf für alle Personen, die ab dem 1. Jänner 2009 geboren wurden, dauerhaft und vollständig untersagt. Das Abstimmungsergebnis fiel mit 366 zu 41 Stimmen deutlich aus. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, bedarf es noch der formellen Unterzeichnung durch König Charles III. – ein Schritt, der als bloße Formalität gilt.

Gesundheitsminister Wes Streeting bezeichnete die Entscheidung als „historischen Moment“. Erstmals werde eine Generation „vor einem Leben mit Sucht und gesundheitlichen Schäden bewahrt“.

Weitere Verbote

Neben dem generationellen Kaufverbot enthält das Gesetz auch Regelungen für bestimmte Außenbereiche: Rauchen soll künftig auf Kinderspielplätzen sowie in der unmittelbaren Umgebung von Schulen und Krankenhäusern verboten sein. Bereits seit Juni 2025 gilt in Großbritannien ein Verkaufsverbot für Einweg-E-Zigaretten.

Weltweite Vorreiter

Mit dieser Gesetzgebung reiht sich das Vereinigte Königreich als zweites Land weltweit – nach den Malediven – in den Kreis jener Staaten ein, die ein generationenübergreifendes Tabakverbot eingeführt haben. Neuseeland hatte 2023 ein vergleichbares Verbot für Personen ab 2009 geplant, das jedoch Anfang 2024 von der neuen konservativen Regierung gekippt wurde. Rauchen ist im Vereinigten Königreich für rund 80.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich und gilt als Ursache für jeden vierten Krebstoten.