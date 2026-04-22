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Verletzungsupdate

Schalke atmet auf: Dzeko rechtzeitig für Aufstiegskampf zurück

Schalke atmet auf: Dzeko rechtzeitig für Aufstiegskampf zurück
FOTO: EPA/NIDAL SALJIC
1 Min. Lesezeit |

Schrecksekunde in der Verlängerung – doch Edin Dzekos Comeback-Zeitplan überrascht alle.

Edin Dzeko hat sich im WM-Playoff-Finale zwischen Bosnien-Herzegowina und Portugal in der 120. Minute eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Wie „Sport Bild“ berichtet, riss dem Kapitän der Zmajevi dabei ein Schultersehne – der Befund war damit deutlich gravierender als zunächst angenommen.

Dzekos Comeback

Die Entwarnung folgt jedoch auf dem Fuß: Der Heilungsprozess verläuft planmäßig. Dzeko hat bereits mit leichtem Lauftraining begonnen und soll rechtzeitig zur Weltmeisterschaft wieder vollständig einsatzbereit sein. Das bedeutet, dass der bosnisch-herzegowinische Kapitän die gesamte WM-Vorbereitung mit den Zmajevi bestreiten kann.

Darüber hinaus wird Dzeko auch Schalke 04 im Aufstiegskampf wieder zur Verfügung stehen. Die Königsblauen benötigen aus den verbleibenden vier Partien der 2. Bundesliga noch zwei Siege, um den Sprung zurück ins deutsche Oberhaus zu schaffen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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