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Raubüberfall

Maskierter mit 20-cm-Messer überfällt Trafik – Polizei fahndet

Maskierter mit 20-cm-Messer überfällt Trafik – Polizei fahndet
FOTO: iStock/Meinzahn
1 Min. Lesezeit |

Messer, Maske, Flucht – ein Freitagabend in Graz endet mit einem Raubüberfall. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Freitagabend in Graz-Wetzelsdorf: In einer Trafik im Stadtbezirk kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall. Ein maskierter Mann bedrohte die Angestellte mit einem Klappmesser mit rund 20 Zentimeter langer Klinge, griff das Bargeld aus der Kassa und flüchtete anschließend in Richtung Maria-Pachleitner-Straße. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Täter gesucht

Der gesuchte Täter soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein, sein Alter wird auf 16 bis 25 Jahre geschätzt. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Kapuzenoberteil und hatte sich mit einem weißen Schlauchschal das Gesicht verdeckt.

Das Landeskriminalamt Steiermark bittet Personen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 059133 60 3333 zu melden.

KO KOSMO-Redaktion
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