Falscher Postbote überfällt Senior (74) mit Pistole

In Wien-Ottakring ist ein 74-jähriger Pensionist am Donnerstag Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Der Mann wartete zu diesem Zeitpunkt auf die Lieferung eines Pakets – doch statt eines Zustellers stand ein unbekannter Mann vor seiner Wohnungstür. „Mit einer mutmaßlich echten Schusswaffe bedrohte dieser den älteren Herrn und drängte ihn in seine Wohnung zurück“, schildert Polizeisprecherin Anna Gutt den Vorfall.

Schlag und Raub

Der Täter ließ es nicht bei der Bedrohung bewenden: Er schlug dem Senior gegen den Kopf, entriss ihm eine Goldkette und verlangte die Herausgabe von weiterem Bargeld und Schmuck. Aus Furcht vor dem bewaffneten Mann übergab der 74-Jährige schließlich zwei Goldringe sowie sein gesamtes Bargeld.

Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute – bislang ohne dass die Fahndung zu einem Ergebnis geführt hätte. Trotz der erlittenen leichten Verletzungen begab sich der Pensionist selbständig zur nächstgelegenen Polizeiinspektion und erstattete dort Anzeige.

Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

Ermittlungen laufen

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien übernommen.

Vom Täter fehlt nach wie vor jede Spur.