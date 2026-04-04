Vierzehn Parteien, ein Ziel: Hinter Denis Becirovic formiert sich ein breites Bündnis – mit einer klaren Botschaft an das Land.

Vierzehn Parteien haben sich hinter Denis Becirovics Kandidatur für das Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina versammelt. Dem Bündnis gehören unter anderem die Sozialdemokratische Partei Bosnien und Herzegowinas, Volk und Gerechtigkeit, Unsere Partei, die Volkseuropäische Allianz Bosnien und Herzegowinas, VORWÄRTS! Bosnien und Herzegowina, die Bosnisch-Herzegowinische Initiative – Kasumovic Fuad, die Sozialdemokraten BiH, die Bewegung der Demokratischen Aktion Bosnien und Herzegowinas, Kraft des Volkes, die Partei der Pensionisten – Rentner Bosnien und Herzegowinas, die Erste Mostarer Partei, die Tuzlaer Alternative, die Bosnisch-Herzegowinische Patriotische Partei – Sefer Halilovic sowie die Politische Partei Perspektive an. Gemeinsam treten sie unter dem Namen „Vereint für den Staat Bosnien und Herzegowina“ auf.

Breite Unterstützung

In einer gemeinsamen Mitteilung des Bündnisses wird die wachsende Unterstützung als Ausdruck der Anerkennung von Becirovics Amtsführung gewertet. Seine Leistungen beim Schutz staatlicher Interessen sowie bei der Stärkung der internationalen Stellung des Landes gelten demnach als unbestritten. Hervorgehoben werden insbesondere seine diplomatischen Initiativen und eine Reihe von Projekten, die das Ansehen Bosnien und Herzegowinas auf internationaler Bühne gefestigt hätten.

Gemeinsame Erklärung

Die Vorsitzenden der beteiligten Parteien verurteilten die gegen Becirovic geführte Negativkampagne und unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zum Schutz und zur Stärkung des Staates. Darin bekräftigen sie ihre Entschlossenheit, die strategischen Interessen des Landes zu wahren und jeglichen Versuchen entgegenzutreten, die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität Bosnien und Herzegowinas zu untergraben.

Die Parteiführer betonten, ein Wahlsieg Becirovics sei die Voraussetzung dafür, die bisherige staatsmännische und strategisch ausgerichtete Politik fortzuführen – eine Politik, die die Interessen des Landes konsequent in den Vordergrund stelle.