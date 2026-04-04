Startreihenfolge steht fest: 35 Länder kämpfen um ESC-Sieg

Die Bühne ist gebucht, die Reihenfolge steht fest – der ESC 2026 in Wien nimmt konkrete Formen an.

Etwa vier Wochen vor dem Beginn der Proben in der Wiener Stadthalle haben die Organisatoren des 70. Eurovision Song Contests die genaue Startreihenfolge für die beiden Halbfinalshows veröffentlicht. In welchem Semifinale die 35 teilnehmenden Länder jeweils um eines von zehn Finaltickets antreten müssen, war bereits durch eine Auslosung bestimmt worden. Die Reihenfolge innerhalb der Shows wurde nun nach dramaturgischen und technischen Kriterien festgelegt.

Halbfinale im Überblick

Nachfolgend der Ablauf der beiden Halbfinalshows im Überblick:

01 Moldau Satoshi „Viva, Moldova!“

02 Schweden Felicia „My System“

03 Kroatien Lelek „Andromeda“

04 Griechenland Akylas „Ferto“

05 Portugal Bandidos do Cante „Rosa“

06 Georgien Bzikebi „On Replay“

07 Finnland Linda Lampenius & Pete „Liekinheitin“ Parkkonen

08 Montenegro Tamara Zivkovic „Nova zora“

09 Estland Vanilla Ninja „Too Epic to Be True“

10 Israel Noam Bettan „Michelle“

11 Belgien Essyla „Dancing on the Ice“

12 Litauen Lion Ceccah „Sólo quiero más“

13 San Marino Senhit feat. Boy George „Superstar“

14 Polen Alicja „Pray“

15 Serbien Lavina „Kraj mene“

01 Bulgarien Dara „Bangaranga“

02 Aserbaidschan Jiva „Just Go“

03 Rumänien Alexandra Capitanescu „Choke Me“

04 Luxemburg Eva Marija „Mother Nature“

05 Tschechien Daniel Zizka „Crossroads“

06 Armenien Simón „Paloma Rumba“

07 Schweiz Veronica Fusaro „Alice“

08 Zypern Antigoni „Jalla“

09 Lettland Atvara „Ēnā“

10 Dänemark Søren Torpegaard Lund „Før vi går hjem“

11 Australien Delta Goodrem „Eclipse“

12 Ukraine Leleka „Ridnym“

13 Albanien Alis „Nân“

14 Malta Aidan „Bella“

15 Norwegen Jonas Lovv „Ya Ya Ya“

Fix im Finale

Einen gesicherten Platz im Finale haben – nach dem Rückzug Spaniens – die vier größten Beitragsländer Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland. Ebenfalls ohne Zittern durch die Halbfinals kommt Österreich: Als Vorjahressieger und Gastgeber steht Cosmo mit „Tanzschein“ fix am 16. Mai auf der Bühne der Wiener Stadthalle. Zuvor tritt der österreichische Kandidat im zweiten Halbfinale am 14. Mai zwischen den Startplätzen 8 und 9 auf – allerdings außer Konkurrenz, ohne in die Wertung einzufließen.

Fix gesetzt für das Finale:

Deutschland Sarah Engels „Fire“

Frankreich Monroe „Regarde!“

Großbritannien Look Mum No Computer „Eins, Zwei, Drei“

Italien Sal Da Vinci „Per sempre sì“

Österreich Cosmo „Tanzschein“