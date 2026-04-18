Brand in Wohnhausanlage – Nachbarn greifen zu Feuerlöschern (FOTOS)

Flammen in einer Wohnhausanlage, zwei Verletzte, ein Hubschraubereinsatz – ein Freitagabend in Etsdorf am Kamp eskalierte rasend schnell.

In einer Wohnhausanlage in Etsdorf am Kamp im Bezirk Krems-Land ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen, der mehrere Feuerwehren in den Einsatz zwang. Eine 43-jährige Bewohnerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Wiener Klinik transportiert. Eine zweite betroffene Frau erlitt leichtere Verletzungen und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Einsatz bis Mitternacht

Aufmerksame Nachbarn entdeckten die Flammen in der dunklen Wohnung und schlugen sofort Alarm. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, griffen sie selbst zu Feuerlöschern. Die Feuerwehr, die gerade von einer Übung zurückkehrte, übernahm kurz darauf die Brandbekämpfung.

Da sich das Feuer bereits so weit ausgedehnt hatte, dass die Holzstiege nicht mehr begehbar war, mussten die Einsatzkräfte über eine Leiter ins Obergeschoß vordringen. Die Löscharbeiten, einschließlich der Bekämpfung einzelner Glutnester, zogen sich bis nach Mitternacht hin.

Ursache unklar

Zur Ursache des Feuers liegen nach Angaben der Polizei bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Ermittler sichern derzeit die Brandstelle.

Die betroffene Wohnung sowie die Außenfassade des Gebäudes wurden erheblich beschädigt.