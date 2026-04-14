Alarmstufe B4 ausgerufen – Großbrand in Wiener Neustadt (FOTOS)

Alarmstufe B4 in Wiener Neustadt: Ein Großbrand mobilisiert alle verfügbaren Einsatzkräfte der Region.

In der Breitenauersiedlung an der Stadtgrenze von Wiener Neustadt brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 19 Uhr alarmiert, woraufhin die höchste Alarmstufe „B4″ ausgerufen wurde – diese höchste Alarmstufe der Feuerwehr in Wiener Neustadt bedeutet, dass alle verfügbaren Feuerwehrleute gleichzeitig alarmiert werden. Sämtliche verfügbaren Feuerwehrkräfte im Stadtgebiet rückten aus.

Großeinsatz der Feuerwehr

Neben der FF Wiener Neustadt waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Eichbüchl, Katzelsdorf, Lanzenkirchen und Weikersdorf im Einsatz.

Gegen 19.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch an; Angaben zu möglichen Verletzten lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor.