Lkw-Inferno auf A2: Gasflaschen drohten zu explodieren (FOTOS)

Mitten in der Nacht loderten auf der A2 Flammen in den Himmel – ein brennender Lkw sorgte für einen Großeinsatz mit brisanter Gefahr.

Kurz vor halb eins in der Nacht auf Samstag wurden Feuerwehrkräfte im Bezirk Voitsberg alarmiert: Auf der A2 Südautobahn hatte im Baustellenbereich nach dem Herzogbergtunnel, in Fahrtrichtung Arnoldstein, ein Lkw mit Spezialaufbau Feuer gefangen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Gefährliche Lage

Umgehend begannen die Feuerwehrleute mit der Brandbekämpfung, wobei zwei Atemschutztrupps zum Einsatz kamen. Die Lage gestaltete sich dabei besonders heikel: In unmittelbarer Nähe befanden sich Gasflaschen, Dieseltanks und Druckkessel, die ein erhebliches Gefahrenpotenzial darstellten. Die Wasserversorgung wurde über Tanklöschfahrzeuge sichergestellt.

Im Einsatz standen insgesamt 35 Feuerwehrleute der Wehren Hirschegg, Modriach, Pack und Preitenegg mit sechs Fahrzeugen. Unterstützt wurden sie von der Autobahnpolizei, der Autobahnmeisterei sowie einem Baustellenkoordinator.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt.