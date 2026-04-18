Zwei Jugendliche auf E-Scooter von Auto erfasst – Mädchen (14) tot

Ein Freitagabend in Berlin endet für eine 14-Jährige tödlich – ihr Schicksal erschüttert den Stadtteil Neukölln.

In Berlin-Neukölln ist am Freitagabend ein 14-jähriges Mädchen nach einem Verkehrsunfall gestorben. Die Jugendliche war gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin auf einem E-Scooter unterwegs, als beide von einem Pkw erfasst wurden. Das zweite Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall auf dem Buckower Damm

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf dem Buckower Damm, auf Höhe der Gutschmidtstraße. Nach Angaben der Polizei fuhren die beiden Mädchen bei roter Ampel auf die Fahrbahn. Der 42-jährige Fahrer eines Seat Leon konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die beiden. Die Wucht des Aufpralls schleuderte sie auf den Asphalt.

Passanten alarmierten umgehend den Notruf, woraufhin die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften ausrückte. Für eines der Mädchen kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Ihre Freundin wird derzeit auf der Intensivstation behandelt, befindet sich aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Ob und welche Folgeschäden zurückbleiben, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen.

Fahrer unter Verdacht

Da die eingesetzten Beamten den Verdacht hegten, der 42-Jährige könnte unter Alkoholeinfluss gestanden haben, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen liegen nun beim zuständigen Verkehrsunfallkommando.