Gestrandeter Buckelwal kämpft – Behörden bremsen Helfer aus

Bürokratie, Schaulustige und ein gestrandeter Wal: Die Rettungsaktion für „Timmy“ vor Poel steht unter Hochdruck.

Seit mehreren Wochen liegt der Buckelwal „Timmy“ vor der mecklenburg-vorpommerschen Ostseeinsel Poel auf Grund. Am Samstagnachmittag war das Tier noch im hüfthohen Wasser zu sehen, mit Tüchern abgedeckt, während es sich immer wieder bewegte und Blasen an die Oberfläche stiegen. Zahlreiche Schaulustige hatten sich versammelt und warteten darauf, dass die Rettungsaktion in ihre entscheidende Phase tritt.

Um 17.30 Uhr trat Tierärztin Janine Bahr van Gemmert, Teil des Helferteams, vor die Kameras und machte deutlich: „Heute wird es keinen Transport mehr geben.“ Gleichzeitig übte sie scharfe Kritik an den zuständigen Behörden: Jede Abweichung vom ursprünglichen Plan müsse erneut genehmigt werden, was die Rettungsbemühungen erheblich verzögere.

Behördliche Hürden

Zuvor hatte Umweltminister Till Backhaus (SPD) erklärt, das Land habe keine Genehmigung für die Rettungsmaßnahme erteilt, da es hierfür keine rechtliche Grundlage gebe – die Aktion werde jedoch geduldet. Ungeachtet dieser Einschränkungen zeigte sich van Gemmert optimistisch: „Timmy“ befinde sich nicht in einem Todeskampf, die Bewegungen des Tieres seien „keine letzten Zuckungen“.

Nach aktuellen Informationen hat Umweltminister Till Backhaus den privaten Rettungsversuch mittlerweile genehmigt, nachdem das Konzept auf technische, veterinärmedizinische und tierschutzrechtliche Aspekte geprüft und als mit dem Bundesnaturschutzgesetz vereinbar befunden wurde.

Alle beteiligten Ärzte und Biologen seien sich einig, dass der Wal im Falle einer erfolgreichen Rettung gute Überlebenschancen habe. Auch Reste eines Fischernetzes im Maul des Tieres würden so weit wie möglich entfernt; geringe Rückstände stellten nach Einschätzung des Teams kein ernstes Problem dar. Die Veterinärin betonte, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um „Timmy“ zu befreien – konkrete Angaben zum weiteren Zeitplan machte sie jedoch nicht.

Private Initiative

Hinter den Rettungsbemühungen steht eine private Initiative der Unternehmerin Karin Walter-Mommert und des Mediamarkt-Mitgründers Walter Gunz. Der Plan sieht vor, mithilfe eines Schwimmbaggers und einer Pumpe den Sand unter dem gestrandeten Meeressäuger wegzuspülen, ihn anschließend über ein System aus Luftkissen und Schwimmpontons anzuheben und schließlich bis in die Nordsee oder den Atlantik zu schleppen – um ihn so aus dem zu befreien, was die Initiatoren als „sein Gefängnis“ bezeichnen.

Im Anschluss an die Pressekonferenz kam es zu einem Zwischenfall: Ein Schaulustiger trat auf die Tierärztin zu und forderte lautstark Antworten. „Wir sind das Volk“, rief der Mann, „und das Volk habe ein Recht darauf.“ Offenbar ging ihm das Tempo der Rettungsaktion nicht weit genug – er warf den Helfern vor, nicht ausreichend für „Timmy“ zu tun.