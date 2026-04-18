Amokläufer tötet fünf Menschen und verbarrikadiert sich in Supermarkt

Schüsse, Tote, ein Geiseldrama – Kiew erlebte am Samstag Stunden des Schreckens mitten in der Stadt.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei einem Schusswaffenangriff am Samstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, zehn weitere wurden verletzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Vorfall auf der Plattform X, sprach den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus und kündigte eine Untersuchung an.

Geiselnahme im Supermarkt

Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge hatte der Angreifer im Kiewer Stadtteil Holossijiwskyj das Feuer auf Passanten eröffnet, bevor er sich in einem Supermarkt verbarrikadierte. Innenminister Ihor Klymenko teilte mit, dass Spezialeinheiten der Nationalpolizei – die Einheit KORD – das Gebäude stürmten.

Dabei nahm der Mann Geiseln und schoss auf die eingesetzten Beamten. Im Zuge des Festnahmeeinsatzes wurde er von der Polizei erschossen.