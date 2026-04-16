KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Notwehr

Angriff mit Schere und Spritze: Polizei erschießt Mann bei Einsatz

Angriff mit Schere und Spritze: Polizei erschießt Mann bei Einsatz
(FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Linz erlebt eine Schreckensnacht: Binnen weniger Stunden überschlagen sich die Ereignisse – mit tödlichem Ausgang.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in einer Linzer Wohnung zu einem tödlichen Polizeieinsatz: Ein 27-jähriger, amtsbekannter Mann griff Beamte mit einer Schere und einer Spritze an und wurde daraufhin in Notwehr erschossen. Zuvor war der aggressive und tobende Mann von der Polizei wegen Gefahr im Verzug in einem Arrestwagen zum Neuromed Campus gebracht worden, wo er jedoch nicht aufgenommen wurde.

Rund zwei Stunden später alarmierte ein Tumult in der Wohnung des Mannes im Linzer Stadtteil Auwiesen erneut eine Streife. Neben dem 27-Jährigen hielten sich dort laut Polizei seine Freundin sowie eine weitere Person auf. Als der Mann die eintreffenden Beamten mit Schere und Spritze attackierte, schossen diese in Notwehr.

Prüfung eingeleitet

Die Vorgangsweise der Polizisten wird nun von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe im Innenministerium geprüft, bevor die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen zu entscheiden hat.

Was ist derzeit bloß in Linz los? Nur zwölf Stunden nach einem Mordversuch mit einer Axt am Südbahnhofmarkt forderte die oberösterreichische Landeshauptstadt erneut einen blutigen Polizeieinsatz. Bereits gegen 22 Uhr hatte der amtsbekannte 27-Jährige die Exekutive auf den Plan gerufen, nachdem er seinen Suizid angekündigt hatte.

Er soll beabsichtigt haben, sich in einem Bach hinter dem Wüstenrotplatz in Linz-Auwiesen ins Wasser zu stürzen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Arbeitsunfall
Bus rollt los – Mechaniker eingeklemmt und schwer verletzt
| Notwehr
Angriff mit Schere und Spritze: Polizei erschießt Mann bei Einsatz
| ÖBB-Projekt
VfGH gibt grünes Licht – Verbindungsbahn darf weitergebaut werden
| Aufholjagd
Torwahnsinn in München: 4:3-Drama katapultiert Bayern ins Halbfinale
| ZUGVERBINDUNG
Zug Wien–Belgrad 2026: Preis, Fahrzeit, Starttermin – alle Infos
MEHR AKTUELLE NEWS