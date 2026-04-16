Bus rollt los – Mechaniker eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Reisebus setzt sich plötzlich in Bewegung – ohne Fahrer, ohne Vorwarnung. Ein Mechaniker zahlt den Preis.

Auf einem ASFINAG-Parkplatz an der A10 im Bereich Weißenstein in Kärnten ist am Mittwochabend ein Busunternehmen-Mitarbeiter bei Reparaturarbeiten an einem Reisebus verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:25 Uhr.

Unerwartete Fahrzeugbewegung

Der 36-Jährige arbeitete teilweise unter dem Fahrzeug, als sich der Bus ohne erkennbaren Auslöser plötzlich in Bewegung setzte und ihn dabei teilweise einklemmte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand im Inneren des Busses.

Umstehende Personen konnten den Mann aus seiner Lage befreien. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert.

Als Ursache für die unerwartete Fahrzeugbewegung wurde ein Druckverlust im Hydrauliksystem des Busses festgestellt.