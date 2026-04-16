Neun Tote: 14-jähriger Polizisten-Sohn schießt in Klassenzimmern um sich

Ein Rucksack, mehrere Waffen, zwei Klassenzimmer – an einer türkischen Schule eskaliert eine Situation mit dramatischen Folgen.
In der türkischen Stadt Kahramanmaraş hat ein Schüler am Mittwoch mehrere Schusswaffen in seine Schule gebracht und in zwei Klassenzimmern das Feuer eröffnet. Wie Gouverneur Mükerrem Ünlüer erklärte, habe der Jugendliche die Waffen in seinem Rucksack versteckt transportiert und anschließend wahllos auf Anwesende geschossen.
Bei dem Angriff wurden neun Menschen getötet – acht Schüler und ein Lehrer – und 13 weitere verletzt. Der Täter war ein 14-jähriger Achtklässler, der fünf Waffen und sieben Magazine in seinem Rucksack mit in die Schule brachte.
At least four people were killed and 20 wounded in a shooting at a secondary school in the city of Kahramanmaras in southeastern Turkey, the province’s governor, Mukerrem Unluer, said on TRT Haber:https://t.co/ZehJZBWalr
Video: The Daily Brief/X pic.twitter.com/bi1PF03F0c
— TASS (@tassagency_en) April 15, 2026
Schüler schießt wahllos
„Er ist in zwei Klassenzimmer eingedrungen und hat wahllos das Feuer eröffnet.“ Den Angaben des Gouverneurs zufolge dürften die Schusswaffen dem Vater des Täters gehört haben, der früher als Polizist tätig war.
Tragic school shooting in Kahramanmaras, Turkey — students seen jumping from windows to escape as gunman opens fire. At least 9 killed, 13 wounded. 🇹🇷💔#Turkey #SchoolShooting #BreakingNews #Kahramanmaras #SafetyFirst pic.twitter.com/h6LbXU0o41
— GCC News 24 (@gccn24) April 16, 2026