Arbeiter stürzt in Schacht – vier Feuerwehren im Einsatz

Tief in einem Schacht, mitten in der Nacht – ein Arbeiter stürzt auf einer Kraftwerksbaustelle in die Tiefe. Ein stundenlanger Einsatz beginnt.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags war im oberösterreichischen Ebensee ein Großeinsatz der Feuerwehr im Gange. Auf der Baustelle des Pumpspeicherkraftwerks war ein Arbeiter in die Tiefe eines Schachts gestürzt. Der 45-Jährige war gegen 4 Uhr morgens mehrere Meter tief gefallen und hatte dabei schwere Verletzungen erlitten.

Langwierige Bergung

Die anschließende Bergung des Mannes zog sich über nahezu zwei Stunden hin, vier Feuerwehren waren an dem Einsatz beteiligt. Eine der Wehren rückte um 5.27 Uhr wieder ab.

Obwohl der Rettungshubschrauber bereits kurz nach 6 Uhr in Ebensee erwartet worden war, startete der „Christophorus 14″ erst um 8.10 Uhr mit dem Schwerverletzten an Bord in Richtung UKH Linz.