Saharastaub weicht – Gewitter ziehen über Österreich

Saharastaub, Sonnenstrahlen und Gewitterzellen – Österreich erlebt eine Wetterwoche voller Kontraste.

Mit einem Tief über Russland dreht die Höhenströmung am Donnerstag auf Nordwest, wodurch der Saharastaub schrittweise in Richtung Südosten verdrängt wird. Vollständig stabil wird das Wetter jedoch nicht: An der Alpennordseite ziehen im Laufe des Tages vereinzelte Regenschauer durch, die im Bergland gegen Nachmittag häufiger werden.

Stellenweise sind dabei auch Gewitter möglich, zwischendurch zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Am längsten scheint sie entlang des Tiroler Alpenhauptkamms sowie in Osttirol und Oberkärnten. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind werden Höchstwerte zwischen 15 und 22 Grad erreicht.

Hochdruck übernimmt

Am Freitag gewinnt der Hochdruck vorübergehend die Oberhand – ein Einfluss, der bis mindestens Samstag anhält. Der Tag startet im östlichen Bergland noch mit Restwolken, während es sonst vielerorts sonnig beginnt. Im Tagesverlauf stellt sich ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken ein, wobei im östlichen Berg- und Hügelland Quellwolken entstehen.

Am Nachmittag sind dort lokale Schauer oder kurze Gewitter möglich, während es im Flachland und in den größeren Tälern trocken bleibt. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen klettern die Temperaturen auf 16 bis 24 Grad.

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vom Mühl- und Waldviertel bis ins östliche Bergland ziehen dichtere Wolkenfelder durch, die sich im Verlauf des Tages weiter ausbreiten. Die Neigung zu Schauern bleibt jedoch gering, und besonders abseits der Berge setzt sich die Sonne immer wieder durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest, die Temperaturen liegen mit 16 bis 23 Grad weiterhin mild für die Jahreszeit.

Unbeständig am Sonntag

Am Sonntag bringt ein herannahendes Frontensystem wieder unbeständigeres Wetter. Vom Tiroler Unterland bis ins westliche Niederösterreich zeigt sich der Tag bewölkt und zeitweise nass. Im Tagesverlauf weitet sich schauerartiger Regen auf weite Teile des Landes aus, während im Süden und Osten zunächst noch zeitweise Sonnenschein möglich ist.

Dort gehen am Nachmittag lokale Gewitter nieder, begleitet von vorübergehend stark böigem Nordwestwind.

Zuvor werden je nach Sonnenscheindauer nochmals milde 15 bis 23 Grad erreicht.