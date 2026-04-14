Bauarbeiter schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

Wien, Muthgasse: Ein Bauarbeiter stürzt in die Tiefe – Rettungshubschrauber, Großeinsatz, gesperrte Straßen. Die Stadt hält den Atem an.

Auf einer Baustelle in der Wiener Muthgasse ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 35-jähriger Mann stürzte aus beträchtlicher Höhe ab und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Der Einsatz erforderte zahlreiche Rettungskräfte, das gesamte Areal wurde weiträumig abgesperrt.

Zum Zeitpunkt des Unglücks war der Arbeiter in einem der oberen Stockwerke mit Arbeiten an einer Holzverschalung beschäftigt, als er mehrere Meter in die Tiefe auf eine darunter liegende Plattform stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte trafen binnen vier Minuten am Unfallort ein. Da der Zustand des Mannes sofortiges Handeln erforderte, musste er noch an Ort und Stelle stabilisiert und intubiert werden – anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Laufende Ermittlungen

Wie genau es zu dem Sturz kam, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei der Konstruktion nicht um ein herkömmliches Baugerüst, sondern der Außenbereich des Gebäudes ist mit Holzlatten gesichert. Holzverschalungen an Baustellen in Österreich unterliegen den Vorschriften der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) bezüglich Sicherheit und Stabilität. Um dem Hubschrauber eine sichere Landung zu ermöglichen, wurde der Bereich zwischen dem Leopold-Ungar-Platz und der Muthgasse 48 gesperrt. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein sechsstöckiges Wohnbauprojekt.

Tragödie in Alsergrund

Der Unfall ruft ein tragisches Ereignis in Erinnerung, das sich vor rund vier Wochen in der Wien-Alsergrunder Porzellangasse zugetragen hatte. Damals kamen vier Arbeiter ums Leben, nachdem Teile eines Gerüsts eingestürzt waren und große Abschnitte der Konstruktion in sich zusammengebrochen waren. Lediglich ein einziger Arbeiter überlebte – mit schwersten Verletzungen.