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Polizeiangriff

Radfahrer reagiert auf Hilfe mit Angriff auf Polizisten

Radfahrer reagiert auf Hilfe mit Angriff auf Polizisten
(istockphoto: Polizei)
1 Min. Lesezeit |

Ein gestürzter Radfahrer, ein Hilfsangebot – und plötzlich eskaliert die Situation auf offener Straße.

Montagabend gegen 20.30 Uhr wurden zwei Polizisten der Inspektion St. Ruprechterstraße von einer Frau angesprochen, die ihnen mitteilte, soeben einen offenbar alkoholisierten Mann beobachtet zu haben, der mit seinem Fahrrad gestürzt war. Die Beamten machten den Mann im unmittelbaren Umfeld ausfindig und wollten ihm Hilfe leisten.

Angriff auf Beamte

Im weiteren Verlauf der Amtshandlung griff der Mann die Polizisten jedoch körperlich an. Nur durch den Einsatz erheblicher Körperkraft gelang es den Beamten schließlich, ihn unter Kontrolle zu bringen.

Der Mann wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt.

Beide Beamten erlitten durch den Widerstand des Mannes leichte Verletzungen.

KO KOSMO-Redaktion
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