Empörung über KI-Bild: Trump inszeniert sich als Jesus-Figur

Ein KI-Bild, ein Papst-Angriff und Kritik aus den eigenen Reihen – Trump steckt in einer ungewohnten Defensive.

Donald Trump ist nach seinen Attacken auf Papst Leo XIV. und dem Aufsehen um ein KI-generiertes Bild, das ihn in einer Christus-ähnlichen Pose zeigt, politisch unter Druck geraten. Das Bild, das den US-Präsidenten in weißem Gewand mit einer scheinbar heilenden Hand auf dem Kopf eines liegenden Mannes darstellt, wurde auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht und löste breite Empörung aus. Auf derselben Plattform hatte er den aus Chicago stammenden Papst zuvor als „schwach“ in der Kriminalitätsbekämpfung und „schrecklich“ in außenpolitischen Fragen bezeichnet.

Trump versuchte sich nachträglich zu rechtfertigen: Er habe geglaubt, das Bild stelle ihn als Arzt dar. Gegenüber Journalistinnen und Journalisten erklärte Trump später, er halte generell nicht viel vom Papst.

Kritik aus eigenem Lager

Bemerkenswert war, dass die Kritik an dem Bild in den USA auch aus dem eigenen Lager kam. Brilyn Hollyhand, ehemaliger Kovorsitzender des Jugendbeirats der Republikanischen Partei, schrieb auf X: „Das ist schwere Gotteslästerung. Der Glaube ist keine Requisite. Man muss sich nicht als Retter inszenieren, wenn die eigene Erfolgsbilanz für sich sprechen sollte.“ Trump wies die Deutung, das Bild zeige ihn als Jesus-Figur, entschieden zurück und bezeichnete entsprechende Berichte als „Fake News“.

Die „New York Times“ wertete das Löschen des Beitrags als seltenen Rückzug Trumps, der nun versuche, seine Selbstinszenierung als Jesus „wegzuerklären“. Eine Entschuldigung sprach er nicht aus. Das Bild habe die Menschen „verwirrt“, und er wolle sie nicht verwirren – so formulierte Trump seinen Schritt, der nach außen hin als Entgegenkommen wirken sollte.

Der für seine bedachte Wortwahl bekannte Papst hatte sich bereits als entschiedener Kritiker des Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Iran-Krieges positioniert. Trumps Drohung, die iranische Zivilisation zu zerstören, bezeichnete er als inakzeptabel. Darüber hinaus forderte er ein Umdenken im Umgang mit Einwanderinnen und Einwanderern in den USA.

Das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken blieb am Montag bei seiner Haltung. „Ich werde mich weiter lautstark gegen den Krieg aussprechen“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters auf einem Flug nach Algier zu Beginn einer Afrikareise. „Zu viele unschuldige Menschen werden getötet. Und ich glaube, jemand muss aufstehen und sagen, dass es einen besseren Weg gibt.“

Melonis heikle Position

Auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni übte scharfe Kritik: „Ich halte die Worte von Präsident Trump gegenüber dem Heiligen Vater für inakzeptabel.“ Ihre Reaktion war politisch brisant, gilt Meloni doch als eine der engsten europäischen Verbündeten Trumps – sie war die einzige europäische Regierungschefin, die 2025 an seiner Inaugurationsfeier in Washington teilgenommen hatte. Die Opposition in Italien warf ihr vor, den Konfrontationskurs gegenüber Trump zu scheuen, woraufhin erst ihre zweite, deutlichere Erklärung folgte.

Ihre bisherige Nähe zu Trump könnte ihr innenpolitisch zunehmend zum Problem werden: Laut Umfragen stehen zwei Drittel der Italienerinnen und Italiener dem US-Präsidenten ablehnend gegenüber.

Offen bleibt, ob der Konflikt zwischen Washington und Rom Auswirkungen auf die im November anstehenden Kongresswahlen haben wird. Christen – darunter auch Katholiken – bilden eine tragende Säule von Trumps MAGA-Bewegung und trugen maßgeblich zu seinem Wahlsieg 2024 bei. David Gibson vom Zentrum für Religion und Kultur an der Fordham University in New York City erklärte, ob sich die US-Katholiken nun von ihm abwenden würden, sei ungewiss: „Das ist eine Zäsur. Werden sich die Katholiken in Amerika für den Papst oder den Präsidenten entscheiden?“

Mindestens acht Mitglieder von Trumps Kabinett sind Katholiken, darunter Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio.