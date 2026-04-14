Trump schickt 15 Kriegsschiffe – Iran droht mit Vergeltung

Kriegsschiffe, steigende Ölpreise, internationale Kritik: Die Lage rund um die Straße von Hormus spitzt sich dramatisch zu.

Nachdem die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran ohne Ergebnis geblieben waren, ordnete US-Präsident Donald Trump eine Teilblockade der Straße von Hormus an. Mehr als 15 amerikanische Kriegsschiffe sind an der Maßnahme beteiligt, deren erklärtes Ziel es ist, den Iran durch wirtschaftlichen Druck zu schwächen. Konkret soll Schiffen, die iranische Häfen ansteuern, die Durchfahrt verwehrt werden.

Das US-Militärkommando Centcom präzisierte, dass die Blockade sämtliche iranischen Häfen am Persischen Golf sowie am Golf von Oman betrifft, während andere Schiffe – darunter Öltanker ohne Iranverbindung – die Meerenge weiterhin passieren dürfen.

Internationale Kritik

Die internationale Reaktion auf das Vorgehen Washingtons fiel deutlich kritisch aus. Der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), Arsenio Dominguez, stufte die Blockade als illegal ein. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas äußerte Kritik, ebenso wie China, das als bedeutender Abnehmer iranischen Öls unmittelbar von der Maßnahme betroffen ist.

Russland, das dem Iran als Verbündeter nahesteht, kündigte an, die Lage in Gesprächen mit Peking zu erörtern. Die geopolitischen Verwerfungen zwischen den USA und dem Iran haben sich unterdessen auf die Energiemärkte ausgewirkt und die Öl- und Gaspreise weltweit steigen lassen. Seit Ausbruch des Iran-Krieges Ende Feber ist die Straße von Hormus durch iranische Militäraktionen de facto blockiert.

Darüber hinaus hat der Iran Ölanlagen in der Golfregion sowie Öltanker unter Beschuss genommen.

Diplomatische Signale

Frankreich und Großbritannien arbeiten an einer internationalen Mission zur Sicherung der Meerenge. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, Deutschland sei grundsätzlich bereit, einen Beitrag zur Gewährleistung der freien Schifffahrt zu leisten, sofern die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt seien.

Der pakistanische Regierungschef Shehbaz Sharif betonte, dass die Bemühungen um eine diplomatische Beilegung des Konflikts zwischen Washington und Teheran unvermindert fortgesetzt würden. Trump erklärte, der Iran habe Bereitschaft für ein Friedensabkommen signalisiert. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hingegen machte die USA für das Scheitern der jüngsten Verhandlungsrunde verantwortlich.