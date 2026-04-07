Trump zu Iran: „Zivilisation stirbt heute Abend“

Trumps Worte an den Iran sind unmissverständlich – und treffen ein Land, das bereits im Krieg steht.

Donald Trump hat dem Iran mit der Vernichtung seiner gesamten Zivilisation gedroht, sollte die Straße von Hormus nicht geöffnet werden. In einem früheren Beitrag hatte er bereits angekündigt, die iranische Führung dazu zu bringen, „in der Hölle zu leben“, und deren Vertreter als „Verrückte“ bezeichnet. Trump hat dem Iran eine Frist bis zum Abend US-Zeit (deutsche Zeit um 2.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch) gesetzt, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

Trumps Drohung

Auf seiner Plattform Truth Social legte Trump nach: „Die gesamte Zivilisation wird heute Abend sterben und niemals zurückkehren. Ich möchte nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich geschehen. Jetzt, da wir einen vollständigen und totalen Regimewechsel haben, bei dem die Vernunft siegt – 47 Jahre Erpressung, Korruption und Tod werden endlich enden. Gott segne das großartige Volk des Iran.“

Gleichzeitig deutete Trump an, nach einem „vollständigen Regimewechsel“ mit einer neuen iranischen Führung verhandeln zu wollen. Der Iran hat den US-Vorschlag einer Waffenruhe und Öffnung der Straße von Hormus zurückgewiesen. Kommentatoren weisen allerdings darauf hin, dass der laufende Krieg die bestehende Führung in Teheran bislang nicht zu Fall gebracht hat.