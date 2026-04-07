Puff-Randale: Bordell-Kunde rastet völlig aus

Ostermontag, Wien-Brigittenau: Ein Bordellbesuch endet mit Diebstahl, Flucht und einem gefährlichen Abstecher auf die Donaukanal Straße.

In einem Bordell in der Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau kam es am Abend des Ostermontags zu einem Polizeieinsatz. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden alarmiert, nachdem ein 31-jähriger Mann dort ausgerastet war. Den Angaben der Sexarbeiterinnen zufolge hatte sich der Syrer lautstark über die erhaltene Dienstleistung beschwert, eine Mitarbeiterin am Arm gepackt und mehrere Gegenstände an sich genommen.

Als die Frau ihn mit den Worten „time’s up“ aus dem Zimmer drängte, eskalierte die Situation – der Mann ergriff die Flucht in Richtung Donaukanal.

Flucht am Donaukanal

In der Nähe des Bordells konnten die Beamten den Flüchtigen stellen. Der 31-Jährige warf den Polizisten einen Kerzenständer und zwei kleine Metallherzen entgegen, die er zuvor gestohlen hatte. Anschließend setzte er seine Flucht fort, übersprang eine Leitplanke und lief auf die Donaukanal Straße – wo mehrere Fahrzeuge abrupt abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Schließlich gelang es den Beamten, den Mann anzuhalten und vorläufig festzunehmen.

Nach seiner Einvernahme wurde der 31-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.