Frau greift 70-Jährigem zwischen die Beine – Goldkette weg

Ein kurzer Moment der Ablenkung – und plötzlich fehlte ein Schmuckstück im Wert von mehreren tausend Euro.

In Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung ist ein 70-jähriger Mann offenbar Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Eine bislang unbekannte Frau steht im Verdacht, ihm dabei eine Goldkette entwendet zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Vorfall ereignete sich an einem Dienstag gegen 12.30 Uhr, als der Senior mit seinem Auto in das Carport seines Mehrparteienhauses fuhr. Dort trat ihm plötzlich eine auffällig geschminkte Frau mit markanten braunen Haaren entgegen, die vorgab, Hilfe zu benötigen. Als der Mann ausstieg, bot sie ihm Sex an und griff unvermittelt in seinen Intimbereich.

Goldkette gestohlen

Er wies das Angebot zurück und löste sich aus ihrer Umarmung. Unmittelbar nach dem Vorfall überprüfte der 70-Jährige seine Hosentaschen – seine Brieftasche war noch vorhanden. Den eigentlichen Verlust bemerkte er erst später in seiner Wohnung: Eine Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.

Eine Woche nach dem Geschehen erstattete er schließlich Anzeige bei der Polizei. Die Beamten fahnden nun nach einer Frau im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Sie ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, von stämmiger Figur und hat ein rundliches Gesicht mit braunen, lockigen Haaren sowie eine dunklere Hautfarbe.

Polizei fahndet

Zur Tatzeit trug sie einen braunen Umhang und fiel durch ein süßliches Parfum auf.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Trickdiebstahl dauern an.