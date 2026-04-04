Meinl-Reisinger fordert Iran-Mullah zur Deeskalation auf

Ein Karsamstag-Telefonat zwischen Wien und Teheran – Österreichs Außenministerin setzt auf direkte Diplomatie in heikler Lage.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Karsamstag ein Telefongespräch mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araqchi geführt. „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Dialog aufrechtzuerhalten“, schrieb die Ministerin im Anschluss auf der Plattform X. Gerade mit Blick auf die humanitären Folgen für die globale Ernährungssicherheit – insbesondere in Bezug auf Düngemittel und andere essentielle Güter – sei ein offener Gesprächskanal unerlässlich.

Klare Forderungen

Wie Meinl-Reisinger nach dem Gespräch mitteilte, habe sie gegenüber ihrem Gesprächspartner ausdrücklich Deeskalation sowie ein Ende der Angriffe auf Nachbarstaaten eingefordert. Darüber hinaus müsse die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz wieder gewährleistet werden.

Österreich stehe hinter jedem diplomatischen Ansatz, der auf eine neue Vereinbarung zum iranischen Atomprogramm und auf eine vollständige Kooperation mit der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) abziele, betonte Meinl-Reisinger abschließend.