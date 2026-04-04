Ein Toter und 47 Verletzte bei Derby – Spiel findet trotzdem statt (VIDEO)

Ein Todesfall und Dutzende Verletzte überschatten das größte Derby Perus – und dennoch soll das Spiel stattfinden.

Vor dem mit Spannung erwarteten Derby zwischen Alianza Lima und Club Universitario de Deportes hat sich in der peruanischen Hauptstadt Lima ein schwerwiegender Zwischenfall ereignet, bei dem mindestens ein Mensch ums Leben gekommen ist. Das bestätigten offizielle Stellen am Freitagabend Ortszeit.

Das Unglück ereignete sich einen Tag vor der geplanten Begegnung der beiden Erzrivalen. Der peruanische Fußballverband ließ dennoch verlauten, dass die Partie am Samstagabend wie vorgesehen ausgetragen werden soll.

Dutzende Verletzte

Gesundheitsminister Juan Carlos Velasco sprach gegenüber Journalisten von einem „bedauerlichen Vorfall“ und nannte konkrete Zahlen: 47 weitere Personen seien verletzt worden, drei davon befänden sich in einem lebensgefährlichen Zustand. 39 Menschen mussten demnach in Krankenhäuser eingeliefert werden. Zur Frage nach den genauen Ursachen des Vorfalls äußerte sich Velasco zunächst nicht.

Erste Berichte, wonach eine Tribünenmauer im betroffenen Stadion eingestürzt sei, wies die Feuerwehr Lima zurück.

Feuerwehrchef Marcos Pajuelo erklärte, die Struktur der Südtribüne erscheine intakt.