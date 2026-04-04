Mehrere Gräber auf Friedhof aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Aufgebrochene Gräber, erschütterte Hinterbliebene – in Niederösterreich häufen sich Vorfälle auf Friedhöfen auf erschreckende Weise.

In der Nacht auf Karfreitag wurden auf dem Friedhof in Weigelsdorf im Bezirk Baden mehrere Gräber gewaltsam aufgebrochen. Wie die Polizei gegenüber noe.ORF.at bestätigte, sind insgesamt acht Grabstellen betroffen. Die Behörden haben Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls sowie Störung der Totenruhe eingeleitet.

Ob dabei tatsächlich Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen. Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Beobachtungen aus den vergangenen Tagen rund um den Friedhof Weigelsdorf zu melden.

Ähnlicher Vorfall

Erst wenige Tage zuvor war es auf dem Friedhof in Korneuburg zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Dort wurden 13 Gruften gewaltsam geöffnet, wobei rund 40 Särge beschädigt worden sein dürften. Teilweise seien Skelette – auf der Suche nach Diebesgut wie etwa Goldzähnen – im Kopfbereich bewegt worden.

Rechtlich drohen den Tätern harte Konsequenzen: Wer Schmuck von einer Beisetzungs-, Aufbahrungs- oder Totengedenkstätte entfernt, ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.