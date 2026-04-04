91-Jähriger stellt Rekord bei „Wer wird Millionär auf“

Mit 91 Jahren auf dem Ratestuhl – und das mit einer Schlagfertigkeit, die selbst Günther Jauch zum Staunen brachte.

Mit einem Scherz brach Reiner Spänkuch das Eis: „Sie könnten mein Sohn sein“, sagte der 91-Jährige zu Moderator Günther Jauch, kaum dass er auf dem Ratestuhl Platz genommen hatte. Seine Tochter und seine Frau hatten ihn für das Oster-Special der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ angemeldet – und damit den Grundstein für einen denkwürdigen Auftritt gelegt.

Ältester Kandidat

Spänkuch betrat den Ratestuhl als ältester Kandidat in der Geschichte der Sendung. Der Leipziger ließ dabei von Beginn an keine Unsicherheit erkennen: Er arbeitete sich zügig durch die Einstiegsfragen und hatte rasch 500 Euro auf seinem Konto. Auch beim Einsatz seiner Joker bewies er Instinkt – sein Telefonjoker hinterließ sogar bei Jauch sichtbaren Eindruck.

Den entscheidenden Moment erlebte die Sendung bei der 16.000-Euro-Frage. Gesucht war die Branche, die bei der DAX-Gründung 1988 noch mit fünf Unternehmen vertreten war, 2026 aber nur noch zwei stellt. Spänkuch entschied sich, das Risiko nicht einzugehen, nahm die 16.000 Euro und stieg aus – eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als richtig herausstellte.

Treue zum Ehrenamt

Was er mit dem Gewinn anfangen möchte, ließ Spänkuch bewusst offen: „Muss ich mich mit meiner Frau kurzschließen, aber da gibt es viele Möglichkeiten“, sagte er. Eines steht für ihn jedoch fest: Seinem Ehrenamt bei RB Leipzig bleibt er treu. Der Volunteer-Koordinator des Vereins bestätigte, dass der 91-Jährige bereits in der kommenden Woche wieder im Stadion erwartet wird.

Nachsehen kann man das Oster-Special auf www.plus.rtl.de