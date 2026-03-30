Trump will 400 Kilo Uran vom Iran – notfalls auch mit Gewalt

400 Kilogramm hochangereichertes Uran – und Washington will sie um jeden Preis. Nun rückt ein Militäreinsatz im Iran in den Fokus.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft US-Präsident Donald Trump derzeit die Möglichkeit eines Militäreinsatzes im Iran, der auf die Bergung von rund 400 Kilogramm hochangereichertem Uran abzielen würde. Wie das Blatt unter Berufung auf US-Beamte berichtet, lässt Trump gegenwärtig die Risiken einer solchen Mission für die daran beteiligten Bodentruppen bewerten. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Dem Vernehmen nach steht Trump der Idee jedoch grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, da ein derartiger Einsatz seinem erklärten Ziel dienen könnte, den Iran dauerhaft an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern. Die Mission selbst gilt als außerordentlich komplex und risikoreich – sie würde US-Streitkräfte voraussichtlich über mehrere Tage hinweg im Land erfordern.

Irans Uranbestände

Zum Zeitpunkt der israelischen und amerikanischen Luftangriffe auf den Iran im Juni 2025, bei denen auch drei Atomanlagen bombardiert worden waren, verfügte Teheran nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem Anreicherungsgrad von 60 Prozent. Für waffenfähiges Material sind hingegen mehr als 90 Prozent erforderlich. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi geht davon aus, dass sich das hochangereicherte Uran überwiegend in unterirdischen Anlagen der Atomanlagen Isfahan und Natanz befindet – beides Standorte, die im Zuge der Angriffe vom Juni ins Visier genommen worden waren.

Trumps Drohungen

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle weiter berichtet, habe Trump seine Berater angehalten, den Iran unter Druck zu setzen, die Übergabe des Materials als Teil einer Kriegsbeendigungsvereinbarung zu akzeptieren. In Gesprächen mit Verbündeten habe er unmissverständlich klargemacht, dass der Iran das Uran nicht behalten werde. Auch eine gewaltsame Beschlagnahme sei von ihm ins Spiel gebracht worden, sollte Teheran am Verhandlungstisch keine Einigung erzielen.

Gegenüber Reportern soll Trump am Sonntagabend Ortszeit erklärt haben, der Iran müsse den Forderungen Washingtons nachkommen, andernfalls „werden sie kein Land mehr haben“. Mit Blick auf das iranische Uran soll er hinzugefügt haben: „Sie werden uns den nuklearen Staub geben.“

Seit mehreren Tagen kursieren Berichte über eine mögliche Bodenoffensive des US-Militärs im Iran. Pakistan bemüht sich zwar um eine Vermittlerrolle, direkte Verhandlungen zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Krieges sind bislang jedoch nicht zustande gekommen.