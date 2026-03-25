Trump stellt Iran Ultimatum – und breitet Bodeneinsatz vor

Atomwaffen, Raketen, Hormuz: Washington legt Teheran einen 15-Punkte-Plan vor – doch der Weg zum Frieden ist weit.

Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, hat die US-Regierung den iranischen Machthabern einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des laufenden Krieges vorgelegt. Darin wird unter anderem die Abgabe von angereichertem Uran verlangt.

Den Berichten zufolge beinhaltet der US-Plan weitreichende Forderungen: die Zerstörung zentraler Einrichtungen des iranischen Atomprogramms, ein Ende der Urananreicherung sowie der Produktion ballistischer Raketen und die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Darüber hinaus soll der Iran seinen gesamten Bestand an angereichertem Uran herausgeben – eine Maßnahme, die verhindern soll, dass das Teheraner Regime jemals in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Als Gegenleistung stellen die USA eine Lockerung der bestehenden Sanktionen in Aussicht, wie unter anderem das „Wall Street Journal“ berichtete.

Die Meldungen über den angeblichen US-Vorstoß sowie über ein möglicherweise geplantes Treffen zwischen amerikanischen und iranischen Vertretern unter pakistanischer Vermittlung sorgten an den Ölmärkten für eine leichte Entspannung – der seit Kriegsbeginn stark gestiegene Preis gab etwas nach. Als Verhandlungsführer auf amerikanischer Seite nannte Trump Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance. Dazu beigetragen haben auch optimistische Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der behauptete, der Iran wolle „unbedingt einen Deal abschließen“.

Irans Gegenforderungen

Eine rasche Waffenruhe gilt dennoch als wenig wahrscheinlich. Der Iran ist militärisch keineswegs am Ende und verfügt nach wie vor über die Kapazität, Israel sowie die Golfstaaten anzugreifen und die Straße von Hormuz zu sperren. Unter diesen Voraussetzungen dürfte Teheran kaum bereit sein, den amerikanischen Forderungskatalog zu erfüllen.

Das „Wall Street Journal“ berichtete zudem von einer Gegenforderungsliste der Iranischen Revolutionsgarden, die ihrerseits Bedingungen enthält, denen Washington schwerlich zustimmen könnte – darunter der Abzug aller US-Militärstützpunkte rund um den Persischen Golf sowie die Einführung eines Systems, das dem Iran Transitgebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz ermöglichen würde.

Dem Portal „Axios“ zufolge soll US-Sondergesandter Steve Witkoff Trump mitgeteilt haben, die iranische Seite habe in mehreren wesentlichen Punkten Zustimmung signalisiert – darunter die Bereitschaft, die Bestände an angereichertem Uran abzugeben. Offiziell hingegen schließt Teheran direkte Verhandlungen mit Washington kategorisch aus. Die kursierenden Berichte, die sich auf informierte US-Beamte berufen, konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Offen blieb zudem, wie Israel als maßgebliche Kriegspartei und enger Verbündeter der USA zu einem möglichen Waffenruheabkommen mit dem Erzfeind steht.

Truppenverlegung angeordnet

Das US-Verteidigungsministerium hat laut „Washington Post“ die Verlegung von rund 3.000 Soldaten der 82. Luftlandedivision in den Nahen Osten angeordnet; die „New York Times“ nannte eine etwas niedrigere Zahl von rund 2.000 Soldaten. Die Einheit ist auf Fallschirmsprünge über feindlichem Terrain spezialisiert und käme als Vorhut eines möglichen Bodeneinsatzes in Frage. Eine entsprechende Entscheidung soll bislang nicht gefallen sein.

Das „Wall Street Journal“ hielt jedoch fest, dass die Truppenverlegung Trump in jedem Fall zusätzliche strategische Optionen verschaffe.