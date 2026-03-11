Frachter in Straße von Hormus von Geschoss getroffen – Brand an Bord (VIDEO)

Zwei Schiffe, zwei Angriffe, eine gesperrte Meerenge – im Persischen Golf spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Etwa 20 Kilometer vor der omanischen Küste ist ein Frachter von einem Geschoss getroffen worden. Der Einschlag löste nach Angaben der britischen Behörde für maritime Sicherheit UKMTO einen Brand aus und zwang die Besatzung zur Evakuierung. Das Schiff hatte zuvor einen Notruf abgesetzt.

Angriffe in Serie

Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatte die UKMTO über einen weiteren Angriff in der Region berichtet: Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate war ein Containerschiff von einem Projektil getroffen worden. Die Besatzungsmitglieder blieben dabei unversehrt.

Die Vorfälle reihen sich in eine Serie von Angriffen auf Handelsschiffe in der Golfregion ein, die seit Beginn des Iran-Kriegs immer wieder verzeichnet werden. Die iranischen Revolutionsgarden haben darüber hinaus die Sperrung der Straße von Hormus veranlasst – einer Meerenge, durch die unter normalen Umständen knapp 20 Prozent des weltweit transportierten Rohöls fließen.

Mehr zum ThemaIran-Krieg bedroht Europa: Brüssel aktiviert Notfallpläne⇢