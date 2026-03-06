Israelischer Appell: Kroatien soll iranische Botschaft schließen – Spionagegefahr

Schläferzellen, Revolutionsgarden, Atomprogramm – Israels Botschafter richtet eine klare Botschaft an Zagreb und ganz Europa.

Der israelische Botschafter in Kroatien, Gary Koren, hat europäischen Staaten empfohlen, das Personal iranischer Botschaften einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. Bei einem Großteil dieser Mitarbeiter handle es sich um Angehörige der Revolutionsgarden, die mit Geheimdienstaufgaben und der Unterstützung terroristischer Aktivitäten betraut seien.

Mit Blick auf Zagreb ergänzte Koren, das iranische Regime verfüge über die Kapazitäten für derartige Operationen – und habe viele seiner Anhänger unmittelbar jenseits der kroatischen Grenze, in Bosnien und Herzegowina. In einem Interview mit der kroatischen Nachrichtenagentur Hina behauptete der Botschafter zudem, Teheran unterhalte sogenannte Schläferzellen in ganz Europa – ein Phänomen, das zuletzt auch in den USA sichtbar geworden sei.

Mehr zum ThemaIran zeigt unterirdische Bunker voller Raketen und Drohnen (VIDEO)⇢

Israelisch-Amerikanische Operation

Den Beginn der israelisch-amerikanischen Operation habe er nicht als Überraschung empfunden, so Koren – sie sei erwartet worden, insbesondere nachdem aus Washington Informationen über die jüngste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in Genf bekannt geworden seien. Das erklärte Ziel beider Länder bestehe darin, iranische Raketenabschussrampen, Produktionsanlagen für Raketen sowie das Atomprogramm zu zerstören.

Vorrangige Ziele seien dabei Einrichtungen, die vom Regime direkt genutzt werden – allen voran Strukturen der Revolutionsgarden und der Basidsch, einer paramilitärischen Freiwilligenmiliz, die im Inneren der Islamischen Republik zur Niederschlagung von Widerstand eingesetzt werde. Zu Beginn der Operation wurden laut israelischen Angaben der spirituelle Führer Ayatollah Ali Khamenei sowie 40 weitere Generäle und hochrangige Beamte der iranischen Revolutionsgarde eliminiert.

Mehr zum ThemaEpische Wut – Netanjahu warnt vor Iran-Raketen gegen USA⇢

Forderung an Kroatien

Koren forderte Kroatien auf, die diplomatischen Beziehungen zum Iran vollständig zu kappen. Es gehe dabei nicht nur darum, den eigenen Botschafter abzuziehen: „Sondern auch die eigene Botschaft zu schließen und zu erklären, dass man die Schließung der iranischen Botschaft in Zagreb erwartet“, so der Botschafter.

Mehr zum ThemaIran droht mit Langstreckenraketen – Trump warnt vor Angriff⇢