Iran droht mit Langstreckenraketen – Trump warnt vor Angriff

**Drohung und Diplomatie zugleich: Washington erhöht den Druck auf Teheran – mit Worten und Kriegsschiffen.**

Donald Trump hat dem Iran schwere Vorwürfe gemacht und behauptet, das Land entwickle Raketen, die in absehbarer Zeit die Vereinigten Staaten erreichen könnten. In einer Ansprache an die Nation erklärte der US-Präsident, die Iraner hätten „bereits Raketen entwickelt, die Europa und unsere Stützpunkte in Übersee bedrohen können, und sie arbeiten daran, Raketen zu bauen, die bald die Vereinigten Staaten von Amerika erreichen werden“. Nach Angaben des Forschungsdienstes des US-Kongresses verfügt der Iran derzeit über ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen mit Reichweiten von bis zu rund 3.000 Kilometern – das entspricht etwa der Hälfte der Distanz zwischen dem Iran und den USA.

Drohung und Diplomatie

Bereits im vergangenen Jahr hatte der US-Militärgeheimdienst DIA davor gewarnt, dass Teheran bis 2035 möglicherweise in der Lage sein könnte, Interkontinentalraketen zu entwickeln. Ungeachtet dieser Einschätzung sprach sich Trump für eine diplomatische Lösung im Rahmen der laufenden Atomgespräche aus – und drohte dem Iran gleichzeitig mit einem militärischen Angriff. Zur Untermauerung dieser Drohung entsandte Washington zwei Flugzeugträger in die Region. Unter anderem wurde der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln Ende Januar in die Nahost-Region verlegt.

Laufende Atomgespräche

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm waren Anfang Feber unter Vermittlung Omans wieder aufgenommen worden. Seitdem fanden zwei Runden indirekter Verhandlungen in Genf statt. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, den Bau einer Atombombe anzustreben – eine Anschuldigung, die Teheran zurückweist und darauf besteht, das Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.

